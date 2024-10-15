韩去年对外出口创新高 连续15个月呈增势

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韩国国际广播电台报道：上月韩国出口连续15个月实现同比增长。据产业通商资源部1日发布的《2024年年度及12月进出口动向》报告显示，上月韩国出口同比增加6.6%，达到613.8亿美元，连续15个月保持增势。受此推动，2024年全年出口额达6838亿美元，创历史新高。尤其是占出口总额约20%的半导体出口大幅增长43.9%，刷新了历史纪录。产业通商资源部分析指出，尽管去年第四季度全球通用芯片价格下跌，但高带宽存储器（HBM）等高附加值产品为主的出口显著增加，带动了整体出口增加。从出口产品种类来看，汽车出口同比持平，为708亿美元；船舶出口得益于2021年接受的LNG（液化天然气）运输船等高附加值船舶订单的交付，同比增长18%，达到256亿美元。此外，计算机等IT产品以及生物健康、农水产食品、化妆品等消费品出口也表现出良好的增长势头。然而，二次电池、钢铁、石油制品等出口却出现下滑，最多降幅达16.5%。据统计，去年韩国进口额为6320亿美元，贸易收支顺差为518亿美元。这主要得益于能源进口减少，顺差规模创下自2018年以来的最高纪录。据世界贸易组织（WTO）的数据显示，从去年1月至9月，韩国全球出口排名从第8位上升至第6位。