总统办公室幕僚和放通委委员长代理集体辞职 抗议任命宪法法官

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韩国国际广播电台报道：韩国代总统崔相穆任命两名宪法法官后，总统办公室高级幕僚全体辞职，放送通信委员会（以下简称“放通委”）委员长代理也提交辞呈，以示抗议。总统秘书室室长郑镇硕1日向崔相穆转达了总统办公室高级幕僚全体辞职的意向。总统办公室三大办公室室长和首席秘书官以上级别均提出辞职。总统办公室对崔相穆未经事前磋商和通报便宣布任命宪法法官感到不满。一名官员表示，任命法官超出了代总统的权限，身为国务总理的代总统韩德洙也未任命，副总理级别的崔相穆不应单方面做出决定。还有幕僚指出，在逮捕令签发当天任命宪法法官，这是将尹锡悦总统逼入绝境。尽管崔相穆表示不会接受辞呈，但郑镇硕称辞呈已获批，其他幕僚也表示将共进退，不再辅助崔相穆。经证实，31日的国务会议上也有多名与会人士反对任命宪法法官。放通委委员长代理金泰圭、劳动部长官金文洙、法制处处长李完揆质问为何不经商议便决定任命。崔相穆表示，这是自己经过深思熟虑后做出的决定。金泰圭在会议结束后便提交了辞呈。国民力量党也对崔相穆的决定深表遗憾，并称崔相穆将无法逃避责任。共同民主党敦促崔相穆任命最后一名宪法法官，并称提交辞呈的总统办公室幕僚是“内乱势力的同伙”。