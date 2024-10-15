KBS新年民调：韩国超七成国民认为戒严属于重大犯罪行为

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韩国国际广播电台报道：2025年到来，从去年底至今，韩国政坛发生了“12·3紧急戒严”、尹锡悦总统和韩德洙国务总理先后被弹劾等事件，政坛仍处于动荡之中。为此，KBS实施了新年民意调查，以了解国民对政治问题的看法。在对戒严的看法方面，72%的应答者认为戒严属于“违宪的重大犯罪行为”，仅24%的应答者认为戒严属于“合宪的总统权限行使行为”。按照政治理念划分，进步派的93%、中间派的80%认为戒严是重大犯罪行为。按照支持的政党来划分，国民力量党支持者中，有78%的应答者认为“戒严是合宪的总统权限行使行为”，而在其他政党支持者中，认为“戒严是重大犯罪行为”的应答者占比更高。上月14日国会通过了民主党发起的尹锡悦总统弹劾动议案。对此，73%的应答者认为这是“正确的决定”，25%的应答者认为这是“错误的决定”。按照政治理念来划分，除保守派以外，其余派别中给予肯定回答的应答者占比均较高。按照支持政党来划分，只有国民力量党支持者的负面回答占比较高。目前宪法法院已对尹锡悦总统弹劾案展开审理。69%的应答者认为宪法法院应支持弹劾，26%的应答者认为应驳回弹劾。按照年龄段来划分，50岁以下的人群中支持占比更高，其中18岁至29岁年龄段为70%、30岁年龄段为77%、40岁年龄段为85%、50岁年龄段为74%；60岁年龄段的支持占比为55%、驳回占比为41%，70岁及70岁以上的人群则分别占比为48%和44%。按照支持政党来划分，只有国民力量党支持者的驳回占比更高，为84%；支持占比为13%。韩国Research指出，从上述结果来看，约70%的国民认为这次戒严属于违宪的重大犯罪行为，且尹锡悦总统应被弹劾。约25%的国民持有不同看法，他们主要是70岁及70岁以上、保守派和国民力量党的支持群体。去年12月27日国会通过了在野党发起的韩德洙代总统弹劾动议案。对此，59%的应答者认为这是“正确的决定”，34%的应答者认为这是“错误的决定”。另外，从政党支持率来看，共同民主党的支持率为42%，国民力量党为24%，另有21%的应答者表示没有支持的政党。与“2024年新年民调”结果相比，共同民主党的支持率上升了6个百分点，而国民力量党下滑了11个百分点。祖国革新党支持率为7%，改革新党为4%，进步党为1%。对于下届大选的总统人选，36%的应答者选择了共同民主党党首李在明，大邱市长洪准杓为8%，首尔市长吴世勋和国民力量党前党首韩东勋均为6%。此外，国会议长禹元植为5%，京畿道知事金东兖、国民力量党议员安哲秀、改革新党议员李俊锡均为2%。另有高达22%的应答者认为，若不考虑大选，没有适合担任总统的人选。有意见指出，应借此次戒严事件修改宪法。对此，61%的应答者认为有必要修宪，30%的应答者认为无需修宪，16%的应答者认为修宪必要不大，14%的应答者认为完全无需修宪。对于修宪方向，37%的应答者选择了“四年可连任总统制”，31%的应答者选择维持“五年不可连任总统制”，12%的应答者选择总统和总理分权的“分权型总统制”，另有9%的应答者选择由来自多数党的总理负责国政的“议院内阁制”。此外，美国总统特朗普就任在即，57%的应答者认为韩国政府应首先与特朗普政府解决“贸易关税等经济问题”，25%的应答者认为是“驻韩美军防卫费等安全问题”，9%的应答者认为是“北韩导弹挑衅等对北问题”，4%的应答者认为是“俄乌战争等国际争端问题”。对于新年韩国政府应发力的政策领域，32%的应答者选择了“经济增长和创造就业岗位”，其次是稳定政治和社会（24%）、稳定物价和房价（20%）、消除贫富分化和加强社会保障（10%）等。此次调查由KBS委托韩国Research于去年12月29日至31日面向全韩1000名18周岁及以上成人实施，置信度为95%、抽样误差为±3.1个百分点。具体内容可参考中央选举民意调查审议委员会官网(https://nesdc.go.kr/portal/main.do)和KBS网站（www.kbs.co.kr）。