韩国失事客机一黑匣子将送往美国分析

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韩国国际广播电台报道：济州航空失事客机两个黑匣子之一的飞行记录装置无法在韩国国内进行分析，将被送往美国。韩国国土交通部（以下简称“国土部”）表示，决定将济州航空失事客机的飞行记录装置送往美国进行分析。国土部在1日召开的事故应对情况例行记者会上表示，将在美国运输安全委员会的协助下委托美方分析。国土部介绍，飞行记录装置被发现时，电源供应装置和数据保管部分之间的连接器已丢失，因此无法在国内进行分析。委托美国分析一般需要约6个月，不过韩国事故调查委员会以事件重大为由与美国运输安全委员会展开协商，争取在一至两个月内完成分析。另一个黑匣子语音记录装置的保存状态完好，目前数据已提取完毕，将还原成语音文件后进行分析，预计相关工作将在3日前后完成。若机舱内机长和副机长的对话内容、与地面塔台的通信内容得到还原，预计将可确认事故发生前的大体情况。不过国土部表示，最终调查结束前将不会公开语音文件内容。目前由韩方12名调查员、美方10名调查员组成的韩美联合调查组正在进行现场核查、事故分析等工作。另外，国土部证实，失事客机改变着陆方向的决定得到了塔台管制员的最终批准。对于务安机场跑道尽头的航向台（localizer）设施是否违规的问题，国土部仅重申正在研究海外规定。