韩国公调处开始执行对尹锡悦的逮捕令 官邸内发生对峙

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韩国国际广播电台报道：高级公职人员犯罪调查处（以下简称“公调处”）开始执行对尹锡悦总统的逮捕令，调查人员和警卫处在首尔汉南洞官邸持续对峙。由公调处和警方参与的共同调查本部于3日上午8时许步行从官邸正门进入，随后与警卫处人员对峙，在进入官邸约1小时后的上午9时5分左右增加了人员的投入。执行逮捕的人员共150名，包括公调处人员30名和警方120名，其中80名已进入官邸内部。调查本部在上午9时50分许突破第一道和第二道警戒线接近官邸建筑物前，与在最近距离保护总统的警卫处发生对峙。调查本部上午10时10分许向总统警卫处长朴钟俊出示了逮捕令，并要求给予协助，朴钟俊以《警卫法》和当地为警卫区等为由不允许搜查，双方相持不下。总统的律师尹甲根对公调处执行逮捕令一事表示反对，并发表立场称执行非法、无效的逮捕令是违法的，将采取法律应对措施。公调处开始执行逮捕令后，总统官邸附近的紧张气氛加剧。据警方推算，约有1200名的总统支持者从2日晚开始在当地举行集会，表示将用身体阻挡逮捕令的执行。支持者在听到公调处人员进入官邸的消息后高喊“叛徒”，当听到公调处与警卫处对峙的消息后高声欢呼。警方还部署了45个机动部队，共计约2700名，以维护总统官邸周边的秩序。