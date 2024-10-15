韩国在野党就逮捕尹锡悦称“法律面前人人平等” 执政党称“勿需强制调查”

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韩国国际广播电台报道：高级公职人员犯罪调查处（以下简称“公调处”）开始执行对尹锡悦总统的逮捕令后，政界密切关注相关进展情况。最大在野党共同民主党敦促公调处尽快执行逮捕令，并呼吁尹锡悦顺从国民的命令，接受执行逮捕令。共同民主党党鞭朴赞大强调，对内乱魁首嫌疑人的严格执法不能受阻。朴赞大警告说，迅速逮捕是必须的，拘留也是不可避免的，任何妨碍执行逮捕令的人都将因涉嫌内乱共犯而受到处罚。该党党首李在明3日并没有直接提及执行逮捕令一事，但他指出，“法律面前人人平等”，不能为了某人或某个集团的特殊利益而牺牲整体。有分析认为，这是委婉地批评尹锡悦和国民力量党。共同民主党还要求代理总统崔相穆指示总统警卫处等国家机关协助逮捕令的执行，但是民主党考虑到现场发生冲突的可能性等，决定不前往汉南洞总统官邸周边进行访问。执政党国民力量党对公调处执行逮捕令表示遗憾，并要求不要鲁莽地试图逮捕现任总统。国民力量党紧急对策委员会委员长权宁世表示，总统没有逃逸和毁灭证据之虞，并且已经组成了律师团，可以进行自愿调查，公调处试图进行强制调查是错误的。该党党鞭权性东也强烈指出，有可能在当地发生冲突，但公调处却不计后果地执行逮捕令。公调处没有调查内乱罪的权限，执行逮捕令也是非法的。