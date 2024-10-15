韩国朝野对公调处停止执行尹锡悦逮捕令持不同意见

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韩国国际广播电台报道：韩国朝野对高级公职人员犯罪调查处（以下简称“公调处”）停止对尹锡悦总统执行逮捕令持不同意见。曾敦促公调处尽快执行逮捕令的最大在野党共同民主党（以下简称“民主党”）至今尚未表明党的正式立场，不过该党恐怖对策委员会强烈指责尹锡悦称，动员警卫处和首都防卫司令部公务员拒绝逮捕，躲在官邸中的卑鄙行径，如此羞耻和丑陋的行为令人难以置信这是一个国家的总统所为。另外，对于非法拒绝执行逮捕令的警卫处负责人表示，其是内乱的共犯，应该做好接受刑事处罚的准备。民主党自3日上午开始高呼要求尹锡悦顺从民意接受逮捕。该党党鞭朴赞大强调，对内乱魁首嫌疑人的严格执法不能受阻。朴赞大警告说，迅速逮捕是必须的，拘留也是不可避免的，任何妨碍执行逮捕令的人都将因涉嫌内乱共犯而受到处罚。执政党国民力量党紧急对策委员会委员长权宁世在公调处停止对尹锡悦执行逮捕令后表示，幸好已经停止，今后绝对不能有这种行为，执行逮捕令是不公正和越权的不正当行为。此次事态是公调处和政治法官的不正当交易，对大韩民国失去法治深感悲痛。权宁世3日上午也表示，总统没有逃逸和毁灭证据之虞，并且已经组成了律师团，可以进行自愿调查，公调处试图进行强制调查是错误的。