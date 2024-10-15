美日外长将陆续访问韩国

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国和日本外长将在不久后陆续访韩。尽管因“12·3紧急戒严”事态韩国政局动荡不安，此次访问仍将成为向国内外展示韩国外交正常运行的契机。据韩国外交消息人士3日透露，韩美外交部门正在就美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）5日访韩，并于次日与韩国外交部长官赵兑烈举行双边会谈的方案进行最后协调。据悉，布林肯访韩后，还将访问日本。此次访问为特朗普政府上台前的“告别性巡防”。预计布林肯将对拜登政府加强韩美同盟及韩美日合作的成果进行评估，并强调这一外交基调应该得以延续。此外，日本外务大臣岩屋毅也将于本月13日前后访问韩国，与赵兑烈长官举行会谈。双方将重申改善韩日关系的重要性，并就以“韩日邦交正常化六十周年”为契机寻求两国关系的发展不受韩国政局的影响而达成共识。在此次韩美、韩日外长会谈中，还将重点讨论最近更为具体显现的北韩参加乌克兰战争的问题。不仅此次会谈内容具有一定意义，韩美、韩日外长在首尔举行面对面会晤的场景也将传递韩国尽管面临政局混乱，但仍可得到盟国坚定支持的信号。另外，韩中日三国正在协调最早于下月将在日本举行的三国外长会谈的方案，为年内在日本举行三国首脑会谈做准备。