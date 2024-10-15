韩检方：尹锡悦总统不顾韩德洙等人劝阻强行戒严

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韩国国际广播电台报道：据悉，韩国国务总理韩德洙等多名国务委员曾在紧急戒严前劝阻尹锡悦总统，但尹锡悦总统认为“若现在改变计划，一切都将失败”，执意颁布了戒严令。据法律界4日消息，检察厅紧急戒严特别调查本部在对国防部前长官金龙显涉嫌参与内乱主要任务的公诉书中写明了上述内容。公诉书中提到尹锡悦总统141次，提到金龙显124次。根据公诉书整理的尹锡悦总统从宣布戒严到解除戒严的六个小时的活动情况，上月3日，尹锡悦总统未告知具体原因便要求国务会议与会者迅速前往总统办公室。国务会议连规定与会人数都未能满足的情况下，得知召集会议的原因是颁布紧急戒严令之后，国务委员们震惊不已。部分委员在会议前赶往位于五楼的总统办公室，劝阻尹锡悦总统。韩德洙表示，若宣布戒严，经济情况将变得十分艰难，对外信誉度也有可能下滑。外交部长官赵兑烈也表示，戒严将摧毁大韩民国在70年间积累起来的成就。然而尹锡悦总统却表示，“如果继续放任从北左派，那么国家将垮台，什么都做不了”。尹锡悦总统还称，“若现在改变计划，一切都将失败”，“这是总统的决断，我会去做”，随后发布了对国民讲话。尹锡悦总统还向劝阻的国务委员指示了戒严令颁布前后的有关措施。尹锡悦总统要求赵兑烈“通过驻外使领馆稳定对外关系”，并要求副总理崔相穆“完全切断国会资金、编制紧急立法机构有关预算”。检方认为，戒严前国务会议的流程和紧急戒严令的颁布过程完全违反了《宪法》和《戒严法》。