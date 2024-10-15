美国国务卿布林肯：俄罗斯有意与北韩分享尖端卫星技术

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韩国国际广播电台报道：美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）6日表示，据可靠情报，莫斯科有意与北韩分享尖端太空和卫星技术。布林肯当天出席在首尔外交部大楼举行的韩美外长会谈，并在会谈后的联合媒体发布会上表示，俄罗斯总统普京推翻了数十年来的政策，已接近容许北韩拥核。布林肯指出，12月底，1000名北韩官兵在库尔斯克死亡或负伤，这一情况显示出了北俄合作的深化。布林肯强调，大西洋和太平洋在安全上是不可分割的。目前俄罗斯得以继续攻打乌克兰，其原因不仅仅在于北韩的炮弹和兵力，还有来自中国对双重技术的支援。布林肯表示，韩国发挥着为乌克兰提供人道主义援助等重要作用，韩国、日本、澳大利亚和新西兰扩大与北约合作的努力对于解决问题非常重要。韩国外交部长官赵兑烈表示，双方在此次会谈上就北韩核问题和北俄合作深入交换了意见，并对北韩6日发射弹道导弹提出谴责，商定通过联合防卫态势和延伸威慑力果断应对任何挑衅的可能性。北韩当天在韩美外长会谈进行的过程中向东海发射一枚弹道导弹。赵兑烈强调，通过此次会谈，双方再次确认韩美同盟不存在任何空白地带。即使特朗普政府成立，两国作为共享基本价值的国家，也将继续在所有政策上展开紧密配合、共同前行。韩美双方在当天的会谈上重申，尽管韩国政治陷入混乱，但是韩美同盟仍然牢固、毫无动摇。赵兑烈表示，不清楚戒严事态对韩美关系造成了多大程度上的伤害，但是在过去一个月与布林肯国务卿、菲利普·戈德堡（Philip Goldberg）大使等人进行交流的过程中，我确信两国之间存在完美的信任关系；我对韩美关系不抱有任何恐惧或担忧。布林肯在回答与韩国戒严事态有关提问时表示，我们对尹锡悦总统采取的部分措施感到十分担忧，并就此与韩国政府进行了直接沟通。布林肯还表示，最近数周对韩国民主主义是一次考验，不过韩国国民发挥韧性、做出了回应。我相信，韩国作为全球先驱性民主国家，将立足《宪法》继续前进。布林肯在媒体发布会的发言中对济州航空客机空难遇难者家属和幸存者表示慰问，并称美国将全力提供所有形式的帮助。两国外长在紧急戒严后曾两次通话，但见面尚属首次。特朗普政府将于本月20日成立，布林肯此行具有告别访问的性质。截至本月9日，他还将对日本、法国进行访问。