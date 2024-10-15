泽连斯基：参加俄乌战争的北韩士兵伤亡3800名

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韩国国际广播电台报道：乌克兰表示，被派至俄罗斯参加俄乌战争的北韩士兵伤亡人数达到3800名。乌克兰总统泽连斯基当地时间5日在接受美国播客采访时表示，据估算，与本国军队交战的北韩军死伤达3800名。泽连斯基表示，到达战场的北韩士兵有1.2万名，截至目前已伤亡3800名。由于北韩是独裁体制，可以下令再派遣3万至4万名，甚至50万名也是有可能的。泽连斯基上月23日在社交平台X上发帖称，北韩军伤亡人数已超过3000名。有观察认为北韩或继续派兵，但是目前尚无任何相关具体情报。据美国和乌克兰情报部门消息，北韩军向乌克兰占领的俄罗斯库尔斯克州派遣了1.2万名士兵。这些士兵被部署至俄军海军陆战队和空降部队等，并正与乌克兰军展开夺回库尔斯克的战斗。综合乌克兰和俄罗斯媒体报道，北韩士兵在隐蔽物稀少的原野上重复人海战术式的进攻。在此过程中，北韩士兵毫无防备地暴露在乌克兰军的无人机攻击和炮击之下，伤亡严重。美国当选总统特朗普即将就任，乌克兰战争进一步加剧。特朗普曾明确表态将尽快终结战争，而目前的占领地分界线在和平谈判中或被定为国境线，因此战斗不可避免地日益激烈。据悉，俄罗斯在北韩军投入的库尔斯克地区占据有利形势。美国官员上月底在接受彭博社采访时表示，乌克兰有可能在数月内丢掉库尔斯克。北韩军很容易被消灭，对战局未能起到重大作用，不过对向俄罗斯供应消耗性兵力作出了贡献。美国一名官员预计，若俄罗斯展开大规模反击，到明年春天为止，北韩有可能增派8000名士兵。泽连斯基估算，若从欧洲国家招募对抗俄罗斯的兵力，可招到200万至300万名。目前在欧洲地区，乌克兰拥有最多兵力，为98万名，其次是法国，约为20万名。