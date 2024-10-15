北韩宣称新型高超音速导弹试射成功 韩联参称其具有欺骗可能性

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韩国国际广播电台报道：北韩官方媒体《劳动新闻》7日报道，北韩6日成功进行了新型高超音速中程弹道导弹试射。报道称，导弹在平壤郊区的发射场向东北方向发射，可视为导弹弹头的滑翔飞行战斗部以音速的12倍速度飞行。弹道顶点高度达99.8公里，并按照预定轨道飞行1500公里，最后命中公海上的模拟靶标区域。报道强调，新型高超音速导弹发动机机身采用了新型碳纤维复合材料，飞行和制导控制系统也采用了新技术，但具体技术细节未予公开。据报道，此次试射在金正恩的观摩下进行。金正恩表示，拥有高超音速中程弹道导弹武器体系的国家在全球屈指可数，其旨在通过谁都无法应对的武器体系以提升核战争威慑力。去年，北韩曾三次试射新型高超音速弹道导弹，但射程较短或在空中爆炸。若北韩的报道属实，此次试射较去年取得了技术上的进展。对此，韩国联合参谋本部表示，北韩试射的导弹在射程和性能参数方面存在着较大的欺骗可能性，并评价称，北韩此次挑衅为去年进行的性能试验的延续，高超音速导弹在纵深较短的韩半岛难以发挥其性能。另外，韩美日三国6日谴责北韩无视国际社会的多次警告，在首尔举行韩美外长会谈期间发射了弹道导弹，这明显违反了多项联合国安理会决议，严重威胁韩半岛乃至国际社会的和平与稳定。韩美日三国还表示，将密切关注北韩再次进行挑衅的可能性，并基于牢固的韩美同盟和韩美日安全合作，持续紧密合作以坚决应对北韩的威胁和挑衅。