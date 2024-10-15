韩国法院再次签发对尹锡悦的逮捕令

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韩国国际广播电台报道：韩国法院7日再次签发了对涉嫌内乱头目的尹锡悦总统的逮捕令。首尔西部地方法院7日再次签发了对尹锡悦的逮捕令。首次签发的逮捕令有效期到期，高级公职人员犯罪调查处（以下简称“公调处”）再次提出申请，仅隔一天法院即签发了逮捕令。12月31日首尔西部地方法院首次签发的尹锡悦逮捕令的有效期截至1月6日24时。公调处虽然没有具体透露逮捕令签发的理由和有效期，但分析认为，这是法院考虑到了逮捕令已经签发过一次，且尹锡悦仍不接受调查和执行逮捕令等原因。法院再次签发逮捕令后，预计公调处和警察国家调查本部组成的共同调查本部将再次尝试执行对尹锡悦的逮捕令。本月3日，由于总统警卫处的阻拦，调查本部暂停执行，随后一直在考虑执行逮捕令的时间和方式。调查本部将基于首次执行逮捕令时掌握的总统官邸入口路线，正在研讨第二次执行逮捕令的人力规模等。不过再次尝试执行时，总统警卫处也会像上次一样予以阻拦。总统警卫处动用多辆大巴在总统官邸前竖起了车墙，两侧则设置了带刺的铁丝网，官邸变成了要塞。调查本部正在研究采取强制措施，以现行犯逮捕阻止执行拘捕令的警卫处人员。公调处处长吴东运7日出席国会会议时表示，将以最后一次执行逮捕令的决心，彻底做好准备。