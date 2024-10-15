韩国去年11月国际收支经常项目顺差93亿美元

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国虽然出口增速放缓，但随着原材料、消费品等进口减少，去年国际收支经常项目连续7个月保持顺差基调。据韩国银行8日公布的初步统计结果显示，去年11月国际收支经常项目实现93亿美元（约合13.5300万亿韩元）顺差。由于外国人分红增加等原因，去年4月时隔一年经常项目出现逆差（-2.9亿美元）后，5月（89.2亿美元）、6月（125.6亿美元）、7月（89.7亿美元）、8月（65.2亿美元）、9月（109.4亿美元）、10月（97.8亿美元）连续7个月出现顺差。去年11月顺差规模环比缩水5亿美元，较2023年同月（38.9亿美元）有所增加。去年前11个月经常项目累计顺差835.4亿美元，与2023年同期（280.7亿美元）相比，增加了554.7亿美元。按项目来看，商品收支（97.5亿美元）自去年4月以来连续20个月保持顺差，顺差规模也比10月份（81.2亿美元）增加16亿美元以上。出口（571亿美元）比一年前增加了1.2%。2023年10月时隔一年零两个月同比反弹后，连续14个月保持增长势头，但出口增速低于10月（4.0%）和去年11月（6.7%）。在出口项目中，半导体（29.8%）、信息通信设备（8.5%）、钢铁产品（0.8%）有所增加。从地区来看，对东南亚地区（9.1%）的出口表现良好。不过石油产品（-18.6%）、轿车（-14.1%）、机械类及精密仪器（-12.5%）产品的出口和对美国（-5.2%）、日本（-2.4%）、中国（-0.7%）的出口有所减少。同期，进口减少4.4%，为473.5亿美元。受石油产品（-19.4%）、化工产品（-17.2%）、原油（-16.8%）、煤炭（-12.5%）等原材料进口减少的影响较大。包括轿车（-30.9%）、谷物（-10.2%）在内的消费品进口也减少了6.3%。相反，半导体制造设备（77.4%）、半导体（24.5%）等资本材料进口增加了11.3%。