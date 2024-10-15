韩美两国正式签署核能出口与合作谅解备忘录

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韩国国际广播电台报道：韩国产业通商资源部透露，韩美两国当地时间8日签署了有关核能出口与合作原则的谅解备忘录(MOU)。这是自去年11月两国草签该谅解备忘录时隔两个月后正式签署的。当天，韩国产业通商资源部、外交部和美国能源部、国务院之间签署了谅解备忘录。韩国产业通商资源部长官安德根和美国能源部长珍妮弗·格兰霍姆（Jennifer Granholm）出席了签署仪式。两国在签订谅解备忘录后在共同发布的报道资料中称，韩美两国在民间核能领域进行了七十多年的合作，这种合作基础反映了两国根据最高水平的核能安全、安保、安全措施及不扩散标准而最大限度地和平利用核能的相互献身精神。韩美两国表示，此次签署的谅解备忘录是基于两国长期的合作伙伴关系。在加强两国对民间核能技术出口管制管理的同时，为扩大第三国民间核能发展而提供了双边合作框架。两国还表示，将为双方提供有效应对核能领域新技术的合作途径。产业通商资源部表示，两国通过签署谅解备忘录，作为“全球全面战略同盟”，能够以韩美两国深厚信赖为基础，为今后在全球市场促进两国间的互惠合作做出贡献。此次韩美签署谅解备忘录的工作是在韩国水力原子力和美国核电企业西屋电气公司围绕韩国对捷克的核电出口所产生的纠纷中进行的。