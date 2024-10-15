韩国迎来今冬最强寒潮 多地气温跌破零下十度

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韩国国际广播电台报道：韩国迎来今冬最强寒潮。9日清晨，首尔地区气温跌破零下10摄氏度，江原道大关岭气温为零下16.9摄氏度，铁原为零下13.6摄氏度，忠清南道天安为零下13.0摄氏度，京畿道东豆川和坡州分别为零下12.9摄氏度和零下12.4摄氏度。以上午8时为准，首尔最低气温为零下10.2摄氏度，受大风影响，体感温度跌至零下16.7摄氏度。仁川最低气温为零下10.3摄氏度，大田为零下9.3摄氏度，光州为零下6.8摄氏度，大邱为零下6.9摄氏度，蔚山为零下6.1摄氏度，釜山为零下4.7摄氏度。韩国气象厅表示，江原道部分山区气温跌破零下20摄氏度，中部地区、全罗北道东部、庆尚北道北部内陆地区在零下15摄氏度至零下10摄氏度之间不等，其余地区也均跌至零下5摄氏度；多地气温均创今冬最低纪录。10日将比9日更加寒冷。气象厅在9日的记者会上表示，寒潮将持续至10日清晨，12日（周日）起恢复往年平均气温，下周后半周将再次迎来寒潮。当天韩国全国各地最高气温在零下11摄氏度至零下3摄氏度之间不等，大部分地区全天气温停留在零下。未来一段时间，韩国全国将持续刮起瞬时风速达每小时55千米（山区为70千米）的强风。江原道岭东和中部西海岸截至9日晚，全罗地区沿岸、蔚山、庆尚北道东海岸和济州截至10日将出现瞬时风速超过每小时70千米（山区为90千米）的强风。东海岸、江原道南部山区和岭南不仅风大寒冷，而且空气干燥。本月6日起降雪且已形成积雪的忠南、湖南和济州山区将继续出现下雪天气。湖南和济州山区降雪，京畿道南部西海岸、庆尚北道西南内陆、忠清北道中部和南部截至9日上午降雪，庆尚南道西部内陆的降雪将持续至9日下午，忠清南道将持续至当天夜间。以9日上午11时为准，全罗北道除山区以外，积雪量最深的地区为淳昌郡福兴面，达到19.6厘米。全罗北道的14个市、郡均已发布大雪警报，全罗西部和济州将于10日出现最大20厘米的降雪。另外，席卷忠南和全罗地区的大雪导致27架次航班被取消、73艘客轮停运。根据中央灾难安全对策本部的大雪应对情况报告，以9日上午11时为准，济州机场、金浦机场、光州机场、丽水机场总计有27架次航班被取消。仁川往返白翎，丽水往返巨文等60条航线的73艘客轮停运。无等山、智异山等八家国立公园的197条探访路被关闭。另外，疾病管理厅表示，随着寒潮在韩国全国范围内的持续，须格外留意防范低体温症等寒冷疾病。据疾病管理厅寒冷疾病急诊室监视系统8日的数据显示，上月1日至本月6日，全韩500余个急诊室总计接待134名寒冷疾病患者，据推测，因寒冷疾病而死亡的人数为4名。73.9%的患者在室外发病，86.6%的患者为低体温症。