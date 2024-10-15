韩公调处和警方加快准备第二次执行尹锡悦总统逮捕令

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韩国国际广播电台报道：韩国高级公职人员犯罪调查处（以下简称“公调处”）和警察加快第二次执行尹锡悦总统逮捕令的准备工作。尹锡悦总统方面要求公调处提起不拘捕起诉或申请拘捕令，但是公调处表示，这一要求不在考虑范围之内。公调处有关人士9日表示，正持续与警方就逮捕令的具体执行时间和方法进行协商。公调处12月31日获签对尹锡悦总统的逮捕令，本月3日执行，但未能成功。6日逮捕令到期后，公调处再次申请，7日获得签发。法律界此前有不少预测认为，公调处第一次执行逮捕令后，情况并无变化，因此会倍加谨慎，不会立刻再次执行。但也有意见认为，距离第一次执行已过去将近一周，公调处和警方不会拖延太久。若准备时间过长，总统警卫处有可能进一步加强对总统官邸的严密保护，再加上涉“12·3紧急戒严事件”的军方、警方领导层大部分已被拘留起诉，对尹锡悦总统的调查无法继续拖延。有分析指出，公调处或选择集会人群较少的工作日执行逮捕令，最快10日，也有可能在13日。不过若此次执行再次失败，从现实角度来讲将很难进行第三次执行；再加上令状的有效期估计长于一周，公调处和警方有可能花更长的时间做准备。与此同时，公调处与尹锡悦总统方面持续博弈。尹锡悦总统律师团前一天召开记者座谈会，要求公调处或在不进行调查的前提下起诉，或向首尔中央地方法院申请拘捕令。对此，公调处表示，现阶段这一要求不在考虑范围内，公调处通过合法程序获得了逮捕令，将依据法律和原则继续调查。尹锡悦总统律师方面前一天前往公调处要求面谈，但公调处实际上予以了拒绝。公调处表示，因新任检察面试等情况无法进行面谈，但可通过邮寄等方式接收律师委任状。不过在大型案件的调查过程中，跳过与律师协商环节的情况并不常见。另外，在检方等机构调查的大型案件中，也没有不与律师联系和通过邮寄等方式接收委任状的先例。为此，有意见认为，尹锡悦总统方面或试图通过律师委任等借口争取时间。另外，公调处方面有意见认为，尹锡悦总统否认首尔西部地方法院签发的逮捕令之效力，只肯承认向首尔中央地方法院申请的拘留令，作为三次无视到案调查要求、被签发逮捕令的重大犯罪嫌疑人，要求调查机构采取特定的调查方式并提出种种附带条件，这在刑事司法体系内很难被接受。有分析指出，尹锡悦总统或意在拖延时间，以聚集支持群体。