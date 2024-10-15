韩国对外承包工程订单额突破1万亿美元 历时59年

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韩国国际广播电台报道：截至去年，韩国对外承包工程订单额突破1万亿美元。韩国国土交通部（以下简称“国土部”）9日表示，去年对外承包工程订单额为371.1亿美元，累计订单额达到1.9万亿美元。这是韩国继半导体、汽车之后，第三次在出口和承包领域取得1万亿美元的成绩；也是自现代建设1965年11月承揽泰国高速公路项目以来，历时59年取得的成绩。国土部指出，这段期间，韩国对外承包工程在数量和质量上均发生了很大的变化，并实现了成长。此前，韩国对外承包工程的逾80%集中在中东和亚洲地区，2022年起的三年间逐步进入北美和太平洋（19.3%）、欧洲（10.4%）等发达国家和地区，实现了多元化。另外，从上世纪60年到90年代初期，韩国的承包工程主要集中在土木建筑领域，但随着对原油需求的增长和韩国企业的技术提升，最近三年在成套设备等工业设备领域（52.4%）也表现强劲。从各企业累计订单情况来看，现代建设排名第一（14.5%），其次分别是三星物产（9.2%）、三星工程公司（9.0%）、现代ENG（7.3%）、GS建设（7.1%）。2022年至2024年三年间的统计数据显示，三星工程公司（17.9%）排名第一，其次分别是三星物产（17.2%）、现代ENG（15.6%）、现代建设（9.2%）、GS建设（4.8%）。订单金额排名前三的工程项目依次分别为2009年阿联酋核电站191.3亿美元、2012年伊拉克比斯马亚新城80.3亿美元、2024年沙特阿拉伯法迪利天然气厂扩建73亿美元。国土部表示，对外承包工程持续为国家经济增长做贡献，且贡献度处于世界最高水平。以2023年为准，在全球20个经常贸易收支顺差大国中，韩国的建设收支占经常贸易收支比最高（13%），可说是对外承包工程对贸易顺差扩大贡献度最高的国家。另外，以2023年为准，在全球20个经济强国中，韩国的建设收支占名义GDP比最高（0.24%），对外承包工程的贡献度也处于最高水平。