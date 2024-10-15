现代汽车集团今年在国内投资24.3万亿韩元 创历年新高

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韩国国际广播电台报道：韩国现代汽车集团9日宣布，为加强未来竞争力，今年将在国内投资24.3万亿韩元，规模创历年新高。这一金额较去年的投资执行金额20.4万亿韩元增长19%。现代汽车集团表示，尽管去年取得了单季最佳业绩等成果，但是今年经营上将面对的突发性变数比任何时候都多，为克服这一挑战，决定进行大规模国内投资。从投资额分配情况来看，研发为11.5万亿韩元、流动投资为12万亿韩元、战略性投资为8000亿韩元。研发投资将用于提高产品竞争力、电动化、软件定义汽车（SDV，Software Defined Vehicles）、氢能产品和源头技术开发等。现代汽车集团计划通过混合动力车型、下一代混合动力系统、增程式电动汽车（EREV）来灵活应对鸿沟阶段（Chasm）电动汽车需求的变化。现代汽车集团还将通过研发电动车新车型来加速电动转型。现代汽车计划到2030年将电动车的车型增加至21款，起亚汽车到2027年将增加至15款。除已经投产的起亚光明EVO工厂，现代汽车集团拟斥巨资在蔚山修建电动车专用工厂，并于2026年上半年投产。流动投资将用于完善基础设施，包括扩建电动车转型和新车生产设施、制造技术升级、修建客户体验中心等。战略性投资将用于提升自动驾驶、软件、人工智能等未来型业务的竞争力。按照行业来划分，整车行业的投资额为16.3万亿韩元，占比67%。其余8万亿韩元将用于零部件、钢铁、建设、金融、物流、军工等。