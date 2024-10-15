韩国常驻联合国代表：北韩射弹显示出沾满鲜血的钱的流向

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韩国国际广播电台报道：韩国常驻联合国代表黄浚局就北韩试射据称为“新型高超音速导弹的中远程弹道导弹”（IRBM）指出，本月6日的射弹行为极为鲜明地显示出了“沾满血的钱”（Blood Money）的最终去向。黄浚局当地时间8日出席在纽约联合国总部召开的讨论北韩射弹问题的联合国安理会会议。他在会上强调，北韩为满足自身对核武器的野心，牺牲了自己的国民，进一步加剧了发生在乌克兰的死亡与毁灭。黄浚局还引用《圣经·创世纪》第四章的内容说，士兵的血“从地里哀告”，并呼吁“这种行为必须立即停止”。黄浚局指出，北韩军参加俄罗斯发起的非法战争后蒙受了相当大的损失，北韩士兵不熟悉现代战争，使用旧式的人海战术，很容易成为无人机袭击的目标；韩国政府认为，北韩军至少已伤亡1100人。黄浚局还谴责说，被洗脑的北韩士兵实际上是金正恩的“奴隶”，为了替政权获得资金和军事技术，不断在遥远的前线上死去。美国常驻联合国副代表多萝西·谢伊当天在会上表示，以最强烈的措辞谴责北韩6日的射弹行为，与北韩自2022年以来超过100次的弹道导弹发射行为相同，此次射弹是对安理会决议的明确违反。多萝西·谢伊指出，俄罗斯为回报北韩的援助，转让了防空系统；我们对俄罗斯与平壤分享卫星和太空技术的意图尤其感到担忧。北韩常驻联合国代表金星在会上称，新型高超音速中远程弹道导弹是北韩国防能力开发计划的一环，旨在提高战略遏制力的可持续性和有效性，以适应地区不断变化的安全环境，是合法的主权行使行为。当天会议应韩国、美国、英国、法国、斯洛文尼亚、丹麦六个联合国安理会成员国的要求召开。