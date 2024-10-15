韩国“六在野党”发起《内乱特检法》修正案

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韩国国际广播电台报道：韩国在野党再次发起《内乱特检法》，新法案向大法院院长授予推荐特检候选人的权限，并缩减了调查人手和调查时间。共同民主党、祖国革新党、进步党、改革新党、社会民主党、基本收入党（韩国六个在野党）9日向国会议案课提交了上述内容的《内乱特检法》修正案，并计划尽快表决。民主党首席副党鞭金容民表示，可能的话，希望在本月14日或16日前后在全体会议上处理法案。政府应予以协助，尽快公开法案，而不是行使否决权，以尽快解决内乱。金容民还表示，原本的《特检法》不存在任何违反现行《宪法》的因素，不过当前须尽快解决内乱，为减少不必要的政治争论、迅速通过法案，并对法案部分内容进行了修改。修改后的《特检法》在调查内容中添加了“外患罪”。外患罪适用于引发外患、对抗大韩民国或向敌国提供利益，对国家安全造成威胁的情况，最高可被判处死刑或无期徒刑。特检候选人由民主党和国会非交涉团体推荐改为第三方推荐，具体为大法院院长推荐两名特检候选人、总统任命其中一人。调查时间和投入人力也较原法案有所缩减。调查人力由205人减少至155人，调查时间从170天缩短至150天。国民力量党党鞭权性东当天在国会召开的“紧急对策委员会会议”上表示，将在《宪法》框架下启动对两部特检法（即：《内乱特检法》《金建希女士特检法》）有效的立法讨论。若双方就修正案展开谈判，预计“调查范围”将成为主要争议点。