韩国公调处：将为第二次执行逮捕令做好充分准备

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韩国国际广播电台报道：高级公职人员犯罪调查处（以下简称“公调处”）在第二次执行对尹锡悦总统的逮捕令时，比起迅速执行更注重做好充分准备，首都圈警方已下达动员大规模刑警机动队等调查人员的命令。公调处首次逮捕令的有效期为七天。据悉，第二次逮捕令的期限更长，因此公调处更注重充分做好执行逮捕令的准备。首次执行逮捕令未果的原因首推人手不足，目前公调处正在与警方就此进行协商。警方已向首都圈的刑警机动队、毒品犯罪调查队、反腐败调查队等下达了动员令。不过公调处处长吴东运表示，目前尚未与警方进行面对面地协商，部分人士认为，公调处立即执行第二次逮捕令的可能性不大。但也有分析认为，公调处可能会突然予以执行，以免总统警卫处事先做好准备。公调处和警方表示，如果执政党国会议员妨碍执行逮捕令，也将会予以逮捕。公调处首次执行对尹锡悦的逮捕令时，总统警卫处动用大巴和组成人墙阻拦人员进入。公调处在第二次执行逮捕令的过程中，是否能够突破总统警卫处的防线是成败的关键。总统警卫处警卫人员多达700人，还配备了个人武器，突破防线并不容易。也有分析认为，如果先逮捕总统警卫处处长朴钟俊等人，指挥部门失去作用，执行逮捕令将会变得顺利。