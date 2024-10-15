民调：韩国国民力量党支持率34% 民主党支持率36%

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韩国国际广播电台报道：10日公布的一项民调结果显示，执政党国民力量党和最大在野党共同民主党（以下简称“民主党”）的支持率已恢复到“12·3紧急戒严事件”之前的水平。韩国盖洛普本月7日至9日面向全国1004名18周岁以上选民实施的调查结果（置信水平95%、抽样误差±3.1个百分点）显示，国民力量党的支持率为34%，共同民主党的支持率为36%。与三周前的调查相比，国民力量党上升了10个百分点，民主党下降了12个百分点。此外，祖国革新党的支持率为5%，改革新党为2%，进步党和基本收入党等政党的支持率分别为1%；没有支持政党的应答者占19%。据统计，在对尹锡悦总统的弹劾方面，64%的应答者表示赞成，32%予以反对。在下届总统热门人选支持率方面，民主党党首李在明的支持率为32%，连续两个月超过30%。雇佣劳动部长官金文洙为8%，国民力量前党首韩东勋为6%，大邱市长洪准杓为5%，首尔市长吴世勋为3%。另外，改革新党议员李俊锡、前祖国革新党党首曺国、国民力量党议员安哲秀的支持率分别为2%，国会议长禹元植、京畿道知事金东兖的支持率分别为1%。此次调查采用随机抽取虚拟手机号、电话员致电询问的方式进行，应答率为16.3%。详细内容可参考中央选举舆论调查审议委员会。