美驻韩临时代办约瑟夫·尹抵韩履职

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韩国国际广播电台报道：美国驻韩国临时代办约瑟夫·尹表示，韩国经历了1997年金融危机等多次困境，但每一次都变得更加强韧，我坚信这次也一样。约瑟夫·尹于11日下午抵达仁川国际机场，当被问及对韩国国内的紧急戒严和弹劾事件的看法时表示，所有政府都会有起有落(ups and downs)。约瑟夫·尹还表示，我很高兴能够作为临时代办再次回到韩国，在当前这个时期，能够尽我们所能帮助大使馆是非常有意义的事。当被问及将如何在韩国政治动荡的局面之中为即将迎来特朗普政府的韩国与美国之间的沟通做贡献时，约瑟夫·尹表示，韩美关系中存在着同盟这一根本性的核心支柱，我职业生涯的一半都专注于加强韩美关系，期待这次也能发挥这一作用。约瑟夫·尹强调，我认为这不仅是大使馆，也是美方所有人士的最优先目标(goal number one)。特朗普政府即将成立，拜登政府任命的美国前驻韩大使菲利普·戈德堡（Philip Goldberg）按照惯例离任，约瑟夫·尹担任临时代办。美国国务院10日公布任命消息时表示，尹大使将在韩国和大使馆团队、韩国政府合作，增进两国的相互利益和共同价值、推进美国对韩美同盟坚定不移的承诺。约瑟夫·尹曾在奥巴马政府时期担任驻马来西亚大使，2016年接替金圣出任国务院北韩事务特别代表一职。