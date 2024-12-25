韩国失事客机黑匣子撞击前四分钟停止记录 专家称或为电气系统故障

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韩国国际广播电台报道：经证实，济州航空失事客机的两个黑匣子，即飞行记录器(FDR)和驾驶舱语音记录议（CVR）未能保存撞击前最后4分钟的记录。航空专家认为，客机的两侧发动机有可能在遭遇鸟击后发生故障，导致机身电源中断、黑匣子停止记录。正在调查济州航空客机空难原因的国土交通部航空铁路事故调查委员会11日表示，美国国家运输安全委员会（NTSB）的分析结果显示，两个黑匣子在客机与航向台冲撞前约4分钟数据记录停止。即使发动机停转、电源中断，只要辅助设备继续供电，航空器黑匣子则仍能进行记录。预计事故调查委员会将对该辅助设备是否正常运转进行调查。失事客机的广播式自动相关监视系统（ADS-B）同样从8时58分50秒起停止发送信息，这为电源中断的说法提供了支撑。新罗大学航空运输学系教授金光一（音译）指出，这种情况非常罕见，但我推断是两侧发动机全部停转，导致发电机停止运作，两个黑匣子和广播式自动相关监视系统中断；原因应为机内电力供应停止。加图立关东大学航空运输学系教授郑允植（音译）也指出，事故发生4分钟前所有数据停止保存，意味着电气系统故障的可能性很大。事故调查委员会原本计划通过黑匣子、管制记录和现场调查来查明事故原因。有意见担忧，黑匣子记录缺失或导致调查延迟。