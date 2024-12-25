乐天免税店全面停止与“中国代购”交易 业界首例

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韩国国际广播电台报道：进入新年，乐天免税店全面停止与“中国代购”的交易，这在韩国免税业界尚属首例。据免税业界12日消息，乐天免税店去年底通知交易规模较大的主要中国代购商，从本月起停止销售免税商品。乐天免税店是免税业界首家采取全面停止与“中国代购”的交易这一高强度措施的公司，其原因在于长期积累的亏损导致公司面临存亡关头，即使放弃部分销售额，也必须提高收益。“中国代购”大部分为中国籍公民，他们从韩国以低价大量采购免税商品后在中国、东南亚等地销售。2017年萨德事件点燃两国矛盾，作为经济报复措施之一，中国政府禁止本国团体游客入境韩国，此后代购商正式开始活动。随着新冠疫情导致入境游客中断，代购行为更加活跃。可以说，2017年以后韩国免税业界的销售额实际上被中国代购商所左右。不过代购也是免税店收益恶化的主要原因。业界认为，乐天免税店主动停止与“中国代购”的交易，反映了公司对提高收益性的迫切要求。乐天免税店内部已达成共识，停止与中国代购商的合作将不可避免地导致销售额骤减，但即便如此也要提高收益。为填补“中国代购”的空缺，乐天正在研究多项面向本国游客和个人游外国游客以及VIP顾客的营销策略。其他免税店也认为，重新定位与“中国代购”的交易关系是事关存亡的重大课题。不过由于“中国代购”占到总销售额的近50%，各家免税店选择逐步降低依赖度，而非一刀切的方式。