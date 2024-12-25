被乌军俘获的北韩士兵接受调查 称以为去俄罗斯训练

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韩国国际广播电台报道：乌克兰宣布俘获两名被派至俄罗斯的北韩士兵。本月9日，两名北韩负伤士兵在俄罗斯库尔斯克被乌克兰军俘获，目前正在基辅接受乌克兰国家安全局的调查，翻译由韩国国家情报院提供。两名士兵的年龄分别为20岁和26岁，下巴和腿部受伤，但无生命危险。据其中一人陈述，从去年11月抵达俄罗斯后接受了为期一周的俄方军事训练，随后前往战场。这名士兵还表示，原本以为前往俄罗斯只是为了接受训练，抵达后才得知被派兵的事实。另外，战斗中北韩兵力损失相当大，自己掉队后有四、五天没有吃喝，随后被捕。这名士兵说，本月3日自己被派上前线，其他士兵阵亡后，自己躲进了防空洞，不久后被乌克兰军俘获。当被问及是否希望回到北韩时，一人表示愿意，另一人则表示服从安排。乌克兰总统泽连斯基在社交平台上用韩语发帖说，如北韩国务委员长金正恩提出用在俄罗斯的乌克兰军战俘交换，则可以释放北韩士兵。若北韩军战俘不愿意回国，也可以寻找其他方法。俄罗斯库尔斯克地区开始出现北韩军战俘后，乌克兰致力于展开以被派上前线的北韩军为对象的心理战。乌克兰军表示，正在空中散播针对北韩士兵的劝降传单。据悉乌克兰方面正在考虑举行战俘媒体见面会。当前阵亡者骤增，乌克兰能否通过呼吁北韩士兵勿听从俄军指挥、 不要成为“炮灰”来成功地引导投降，令人关注。预计乌克兰还将积极利用北韩士兵，来重新吸引国际社会的关注、争取援助。据路透社报道，乌克兰和西方国家分析称，约有1.1万余名北韩士兵被部署到库尔斯克前线，俄罗斯则对北韩军存在与否缄口不言。韩国统一部13日表示，关于被乌克兰军俘获的北韩士兵能否被送至韩国国内，需要对《国际法》进行法理研究，并与有关国家磋商。部分媒体报道称政府计划接纳有意来韩的北韩士兵，对此统一部表示没有可确认或告知的内容。