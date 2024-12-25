韩民调：韩朝野两党支持率恢复戒严前水平

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韩国国际广播电台报道：韩国13日的一项民调结果显示，国民力量党和共同民主党的支持率差距时隔16周缩小至误差范围内。Realmeter受《能源经济新闻》委托于本月9日至10日面向全国1006名成年选民实施的调查结果（置信度95%、抽样误差±3.1个百分点）显示，国民力量党支持率为40.8%，共同民主党为42.2%。与上周结果相比，国民力量党支持率上升了6.4个百分点，共同民主党下滑了3.0个百分点；两党支持率差距也从10.8个百分点缩小至1.4个百分点，落在误差范围内。Realmeter分析指出，两党支持率差距时隔16周缩小到误差范围内，国民力量党支持率自去年7月第三周（42.1%）以来时隔约六个月恢复到40%以上。国民力量党的支持率在大田、世宗、忠清（11.4%↑），仁川、京畿（8.5%↑），大邱、庆北（5.7%↑），釜山、蔚山、庆南（4.6%↑），首尔（4.3%↑），光州、全罗（4.1%↑）均有所上升；在70岁及以上人群（23.2%↑）、60岁年龄段（12.4%↑）中出现上升。共同民主党支持率在大田、世宗、忠清（12.6%↓），大邱、庆北（4.7%↓），光州、全罗（4.7%↓），仁川、京畿（3.8%↓）出现下滑；在70岁及以上人群（14.6%↓）、60岁年龄段（11.4%↓）中出现下滑。其他政党的支持率为祖国革新党 4.8%、改革新党 2.4%、进步党 1.2%、其他政党 2.1%。没有支持政党的无党派为6.6%。52.9%的应答者认为通过下届大选应实现在野党执政，这一比例较上周下滑了5.6个百分点。41.2%的应答者认为应延续国民力量党执政，较上周上升了6.4个百分点。5.9%的应答者表示不清楚。93.0%的民主党支持者赞成政权更替，88.1%的国民力量党支持者赞成政权延续。此次调查采取无线（97%）和有线（3%）电话自动问答方式，应答率为5.7%。具体内容可参考中央选举民调审议委员会网站。朝野政党支持率在紧急戒严和弹劾总统的局面中拉开了差距，不过近期重新恢复戒严前水平。国民力量党对此持谨慎态度，认为是对在野党错误行为的反弹。共同民主党则认为是保守势力的重新团结，其原因在于选举舞弊等阴谋论和假新闻。专家指出，这一情况与八年前前总统朴槿惠的弹劾案截然不同，对尹锡悦总统的逮捕拘留、弹劾案审判等预计也将受到影响。