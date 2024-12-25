尹锡悦总统不出席弹劾案首场辩论 韩德洙总理弹劾案审理启动

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统方面表示，出于对逮捕令执行等人身安全问题的担忧，决定不出席定于14日举行的宪法法院弹劾案审理首场正式辩论。尹锡悦总统律师团律师尹甲根12日发表声明说，公调处和国家调查本部不断试图以非法手段执行非法、无效的逮捕令，尹锡悦总统出于人身安全和事故等忧虑，将不出席14日举行的宪法法院弹劾案审理首场辩论。尹锡悦总统方面直至最近还称总统本人亲自出席弹劾审理辩论的决心非常坚定，然而最终却以安全问题决定不出席，并申请调整辩论日期。有意见谴责，这是在采取拖延策略。根据有关法律规定，身为当事人的尹锡悦总统须出席宪法法院辩论，若不出席，则从下一场辩论起，可在当事人缺席的情况下进行审理。因此，14日的首场辩论将在确认尹锡悦总统缺席后立刻结束。尹锡悦总统方面表示，着眼于逮捕令执行等问题，正在考虑申请调整已敲定的辩论日期。分析认为，这实际上是将逮捕令的执行问题与弹劾案的审理挂钩，然后一同解决。宪法法院表示，截至2月4日的五次辩论依据法律安排，若收到调整申请，法庭将做出判断。与此同时，宪法法院13日下午举行韩国国务总理韩德洙弹劾案的首场审前听证会。当天双方代理人首次出席，说明各自立场后梳理争议点，并就证人、证据和审理日程进行协调。宪法法院此前曾表示将优先审理尹锡悦总统的弹劾案，但围绕代总统弹劾人数条件、新任宪法法官任命问题的争议愈演愈烈，预计总理弹劾案的审理也将提速。