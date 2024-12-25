韩总统警卫处前处长第三次到案接受调查 警卫处内部人心动摇

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韩国国际广播电台报道：韩国警察继续调查涉嫌于本月3日妨碍尹锡悦总统逮捕令执行的总统警卫处前任和现任领导。13日上午，涉嫌妨碍特殊公务执行的警卫处前处长朴钟俊到案接受调查。这是朴钟俊第三次接受警方调查。朴钟俊本月10日出席首次调查前提交的辞呈被迅速受理，警方认为抓捕必要性降低，遂未实施紧急逮捕。警方表示，对朴钟俊的涉紧急戒严内乱嫌疑也在一并调查，目前正对其手机进行取证。警方以涉嫌妨碍特殊公务执行为由通知警卫处警卫本部长李光雨（音译）截至13日上午10时到案接受调查，但李光雨连续三次未予以回应，警方很可能对其申请逮捕令。警方还计划对警卫处处长金成勋（音译）申请逮捕令并予以逮捕。另外，负责尹锡悦总统家属警卫工作的警卫处家属部部长金信（音译）因涉嫌妨碍特殊公务执行被立案，并被传唤于14日到案接受调查。警方还向警卫处工作人员喊话，如妨碍第二次逮捕令执行，有可能成为现行犯被逮捕，且正在考虑对现行犯进行分散移送；对配合的警卫处工作人员则将从宽处理。随着警方加大对警卫处的施压力度，警卫处内部人心动摇。内部网络论坛上出现了题为“应配合逮捕令执行工作”的帖子，12日的干部会议上还有人要求金成勋辞职。