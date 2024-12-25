韩国情报机构：特朗普或与金正恩对话 北韩军伤亡超过三千名

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韩国国际广播电台报道：韩国国家情报院（以下简称“国情院”）分析称，美国当选总统特朗普有可能推进与北韩国务委员长金正恩的对话。国情院13日在国会情报委员会全体会议上表示，特朗普认为与金正恩的首脑会谈是自己的成果，有可能推进与金正恩的对话。国防委员会干事、共同民主党议员朴善源表示，如果特朗普认为北韩无法在短期内实现无核化，那么有可能展开核裁军等小规模谈判，对人权问题则有可能消极处理。据悉，国情院还报告说，北韩军的伤亡规模已超过3000人，其中300余人死亡、2700余人受伤。国情院向国会报告说，被派往俄罗斯的北韩士兵的参战地区正在向库尔斯克全境扩大。据针对最近获取的北韩军战斗视频的分析结果显示，北韩主要使用的战术是对无人机的远距离无效射击，其次是没有后方火力支持的突击。国会国防委员会干事团介绍，据国情院分析，北韩军缺乏对现代战争的理解以及俄罗斯对北韩军的利用方式是导致大规模伤亡的主要原因。国情院还报告说，从阵亡者的笔记中发现了北韩当局要求士兵在被俘前自爆和自尽的内容，还有士兵茫然地期待着能够加入劳动党并获得赦免等。国防委员会干事、国民力量党议员李成权介绍，国情院证实，最近一名北韩士兵在即将被乌克兰军俘获之际高喊“金正恩将军”并拿出手榴弹试图自爆，随后被射杀击毙。国情院还表示，通过与乌克兰情报部门的实时合作，获得了两名被俘北韩士兵的陈述词。李成权表示，这两名士兵是侦察总局所属战斗员，该部门派遣了2500名士兵，二人也在当时被派遣。另据陈述，北韩当局对派兵薪资并未做出承诺，仅通知会“给予英雄的待遇”。