韩日外长会谈在首尔举行 岩屋毅称此行为进一步发展韩日关系

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩日外长13日在首尔会晤，商讨今年迎来外交关系正常化六十周年的两国关系发展方案。韩国外交部长官赵兑烈同日本外务大臣岩屋毅当天下午在外交部办公大楼举行会谈，就改善韩日关系、加强韩美日合作的方案交换了意见。岩屋毅在走进外交部前回答记者提问时表示，此行最大目的是进一步推动韩日关系的发展。估计双方还就与即将于当地时间本月20日成立的特朗普政府共同延续韩美日合作增进基调的方案进行了磋商。另外，双方有可能评估了不受韩国政治局势影响、推进今年外交关系正常化六十周年相关活动的筹备情况，并就定于今年在日本举行的韩中日领导人会议进行商讨。去年底，佐渡金山悼念仪式因日方缺乏诚意未能成功举行，双方或就有关历史问题交换了原则性意见。岩屋毅从13日起对韩国展开为期两天的访问，首个行程是参拜位于首尔铜雀区的国立首尔显忠院。预计岩屋毅将于14日拜访代总统、经济副总理兼企划财政部长官崔相穆。12月3日韩国发生紧急戒严事态后，两国外长曾两次通话，但亲自会晤尚属首次。这也是岩屋毅就任后首次访韩。此次访韩还是日本外务大臣自2018年4月以来，时隔七年为出席韩日双边会谈而访韩。此前日本外务大臣只在韩中日、韩美日外长会议等多边会议期间访韩，2022年5月曾以首相特使身份出席尹锡悦总统的就职仪式。分析指出，日本外务大臣在韩国实行代总统体制、内部领导力动摇的情况下依然访韩，显示出日本对加强韩日关系的决心。本次会谈和本月6日在首尔举行的韩美外长会谈有望向外界展示，韩国外交在紧急戒严引发的总统弹劾局势下仍然正常运转。