韩总统秘书室长：应保障尹锡悦总统的防御性权利

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韩国国际广播电台报道：韩国总统秘书室室长郑镇硕表示，应保障尹锡悦总统的防御性权利，并准备就在第三方地点进行调查或上门访问调查等进行协商。郑镇硕14日发表对国民呼吁书，表示总统办公室准备与警察和公调处进行协商。郑镇硕指出，我们并非要求给予尹锡悦总统特权，而是要求保障任何自由民主主义共和国公民都享有的自我防御的权力。郑镇硕说，希望警察、公调处和国家调查本部恢复冷静。试想一下，唯独严酷地对待尹锡悦总统的做法是否妥当。郑镇硕谴责说，警察和公调处称15日是执行日，公调处、警察和国家调查本部已经做好了“攻城战”的准备，随时准备推翻城墙、给孤立在汉南洞官邸的尹锡悦总统戴上手铐并带走。郑镇硕表示，据说警察和公调处甚至将调动毒品犯罪调查队队员，投入超过警卫处人员四、五倍的警员，以瓦解警卫处的警卫和警备工作。郑镇硕指出，警察和公调处像对待南美毒品黑帮一样，不断逼迫尽管被停职、但仍是国家元首和最高宪法机构的尹锡悦总统。郑镇硕强调，我们并非要求给予尹锡悦总统特例，但不能用掩盖事实的政派煽动、调查机构的高压来堵上作为普通人的尹锡悦的嘴。郑镇硕表示，必须保障总统能够充分发挥自身的防御性权利、说明自身立场，这不仅是对总统，也对我国所有国民应予以公平保障的权利。郑镇硕呼吁，目前能够阻止这一冲突的只有担任政府首脑职责的崔相穆代总统，警察和警卫处应遵守崔相穆代总统的指示和指挥。郑镇硕最后说，我们将全力防止意欲逮捕在职总统的警察和试图阻止的警卫处之间的冲突不演变为国家危难，也恳请各位国民齐心协力、智慧地解决这一难关。