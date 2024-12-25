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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统弹劾审判的首场辩论在开始四分钟后便结束。14日下午两点在宪法法院举行的尹锡悦总统弹劾审判首场正式辩论中，尹锡悦总统没有到场出席。宪法法院代理院长文炯培在确认尹锡悦总统缺席后表示，不会根据宪法法院的法案进行辩论，于是立即结束了审理。尹锡悦总统方面13日提交了对宪法法院法官郑桂先的回避申请。除郑桂先法官本人以外，其余七名法官一致驳回了该申请。另外，宪法法院当天没有接受尹锡悦总统方面提交的统一指定辩论日期的异议申请时指出“统一指定辩论日期没有问题”。尹锡悦方面在宪法法院就上述决定深表遗憾，并表示，将敦促郑桂先法官自行回避总统弹劾案的审判。对于下次辩论日期尹锡悦总统出席的提问，尹锡悦总统方面表示“正在考虑，如果恢复合法程序，我们会答应（总统出席）。”总统弹劾案审判的首场辩论在四分钟内结束，正式审理工作将从16日举行的第二次辩论日开始进行。从第二次辩论开始，与尹锡悦总统是否出席无关，将正式进行案件审理。目前国会方面已经申请了国家情报院第一次长洪彰元（音译）、警察厅厅长赵志浩、陆军本部特殊战司令部司令郭钟根、陆军本部首都防卫司令部司令李镇宇、反间谍司令部司令吕寅兄等五人作为此次总统弹劾审判的证人。