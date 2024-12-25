尹锡悦被公调处逮捕 宪政史首次

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韩国国际广播电台报道：韩国高级公职人员犯罪调查处（简称“公调处”）15日逮捕了涉嫌内乱的尹锡悦总统。这距离尹锡悦去年12月3日发动“紧急戒严”时隔43天。尹锡悦成为韩国宪政史上第一个被逮捕的现任总统。公调处表示，当天上午10时33分执行了对尹锡悦的逮捕令。公调处正在将尹锡悦带往中央政府果川办公大楼。据预测，尹锡悦到政府果川办公大楼后，公调处将立即启动调查。尹锡悦去年12月3日宣布紧急戒严令。其因涉嫌宣布违反宪法的非法戒严令，并为了阻止国会通过要求解除戒严令的决议案，投入了武装戒严军封锁国会，试图非法逮捕和关押主要政界人士和中央选举管理委员会职员。尹锡悦上月18日、25日和29日共三次拒绝到公调处接受调查。在此背景下，公调处上月30日向首尔西部地方法院申请了尹锡悦的逮捕令。次日，法院表示，尹锡悦在无正当理由的情况下，拒绝到案接受调查，法院认为，还有很多正当理由对他进行调查，并签发有效期为七天的逮捕令。本月3日，公调处首次执行对尹锡悦的逮捕令，但因遭到总统警卫处的强烈阻拦，对持5小时30分钟后，宣布逮捕失败。7日，公调处为了延长逮捕令的有效期，再次向法院申请了尹锡悦的逮捕令。法院签发逮捕令8天后，公调处再次执行了对尹锡悦的逮捕令。