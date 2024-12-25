韩政府：若北韩战俘愿投诚韩国将同乌方协商

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韩国国际广播电台报道：韩国政府表示，如果被乌克兰军方俘获的北韩士兵希望投诚韩国，韩方将同乌克兰协商。韩国统一部有关人士14日向记者作出了上述表示。这位人士称，根据韩国《宪法》，北韩士兵属于韩国公民。但他表示，这需要对《国际法》等法律规定进行研究，并与有关国家进行协商。韩国外交部也在当天召开的例行新闻发布会上表示，据有关部门了解，北韩士兵尚未表明投诚韩国之意。根据韩国《宪法》，北韩士兵属于韩国公民，因此若他们请求投诚韩国，将同乌克兰进行协商。被乌克兰军方俘获的北韩士兵共两名。当被问及是否希望回到故乡时，一名表示愿意留在乌克兰，另一名则说希望回到北韩。根据《日内瓦公约》，将战俘遣返回国是基本原则，但为了将他们遣返回国，要先由北韩确认他们的“北韩军战俘”地位。到目前为止，北俄双方并未正式承认北韩向俄罗斯派兵。北韩战俘目前拥有的是俄罗斯士兵的身份证。根据韩国《宪法》， 北韩士兵属于韩国公民，因此若北韩和俄罗斯均不确认他们的战俘地位，他们可选择投奔韩国。此前，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在社交网站上用韩文发文称，愿以换俘为条件释放北韩士兵。据预测，北韩士兵被如何处理将取决于战争当事国乌克兰和俄罗斯之间的谈判以及士兵意愿等多种因素。