尹锡悦：虽然是非法调查仍决定接受 这个国家的法律已告崩溃

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦15日就高级公职人员犯罪调查处（以下简称“公调处”）执行逮捕令表示，为防止发生不光彩的流血事件，决定前往公调处接受调查，但并非是认可了公调处的调查。在以涉嫌发动内乱被执行逮捕令的当天，尹锡悦通过总统办公室发表了提前录制的2分48秒的视频信息，并在视频中表述如上。他说，我今天看到他们动用消防装备闯入警卫保安区，为了防止不光彩的流血事件，虽然调查是非法的，但还是决定出席接受公调处的调查。尹锡悦强调，作为需要守护大韩民国宪法和法律体系的总统，接受这种非法、无效的调查程序不是予以认可，而是为了防止发生不光彩的流血事件。他还主张，可惜的是，这个国家的法律全部崩溃了。尹锡悦说，看到没有调查权的机关申请逮捕令，又看到没有逮捕令审查权的法院签发逮捕令和扣押搜查令，以及调查机关签发虚假公文，以欺骗国民的种种非法行为恣意妄为，并强制执行无效的逮捕令，不得不令人感叹。尹锡悦说，虽然我遭到不公正待遇，但希望我们国民今后发生刑事案件时不会如此。尹锡悦还向支持他的民众表示，非常感谢大家的爱护和支持。尹锡悦说，特别是看到青年们重新认识到了自由民主主义的重要性，表现出了对此的热情，我觉得现在是法律崩溃和黑暗时期，但这个国家的未来充满了希望。自去年12月14日弹劾案表决通过后，这是尹锡悦通过视频发表对国民谈话后时隔32天再次正式露面。这也是尹锡悦宣布紧急戒严之后，加上之前的对国民谈话，第六次公开表明立场。