韩元汇率走高导致韩进口物价连续三个月上涨

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韩国国际广播电台报道：受韩元兑美元的汇率大幅上升影响，上月韩国进口产品价格上涨了2.4%。预计进口物价上涨将在一段时间内导致消费者物价上涨。据韩国银行15日公布的进出口物价指数统计显示，以去年12月为准，暂定进口物价指数为142.14，环比上涨2.4%。自去年10月以来连续三个月走高。其中原材料（3.0%）、中间材料（2.2%），资本材料和消费材料（2.1%）均有所上升。从产品种类来看，农林水产品（3.6%）、矿产品（2.9%）、化学产品（2.7%）、初级金属产品（2.1%）等有所上涨。具体来看，咖啡（9.7%）、原油（3.8%）、铁矿石（3.9%）、印刷电路板（9.0%）的涨势较大。韩国银行分析说，受汇率和国际油价上涨的影响，进口物价持续高涨。韩元对美元的汇率从去年11月平均1393.38韩元上涨到12月的1434.42韩元，上涨了2.9%。同期，国际油价也从迪拜原油基准（月均，每桶）72.61美元上涨0.9%至73.23美元。以去年12月为准，出口物价指数为133.75，比11月的130.57高出2.4%，连续三个月上升。从产品种类来看，农林水产品上涨2.7%，工业产品以化学产品（2.9%）、煤炭和石油产品（3.1%）等为主上涨2.4%。具体来看，冷冻水产品（3.3%）、汽油（5.6%）、航空燃料（3.5%）、二甲苯（3.7%）等涨幅较大。按去年12月贸易指数（以美元为基准）来看，出口量指数（126.80）和出口金额指数（141.37）同比分别上升6.5%和7.8%。进口量指数（116.05）和进口金额指数（138.64）也分别上涨5.5%和1.9%。