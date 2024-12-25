韩执政党称公调处执行总统逮捕令 已沦为在野党的下属机构

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韩国国际广播电台报道：对于高级公职人员犯罪调查处（以下简称“公调处”）执行对尹锡悦总统的逮捕令一事，执政党国民力量党表示，公调处已沦为最大在野党共同民主党（以下简称“民主党”）的下属机构，将追究其政治和法律责任。国民力量党首席发言人申东旭15日上午指出，公调处没有内乱罪的调查权，为了强行逮捕现任总统，而向没有案件管辖权的首尔西部地方法院申请了逮捕令，负责审理逮捕令的法官则签发了不合乎法律规定的非法逮捕令。申东旭说，民主党表示，在执行总统逮捕令的时候，哪怕被枪击也要抬着棺材出来，民主党持续向公调处施压，公调处已沦为民主党的下属机构。民主党就执行对尹锡悦的逮捕令表示，这是恢复宪政秩序、民主主义和实现法治而向前迈出的一大步。民主党党鞭朴赞大15日在尹锡悦被捕后在国会举行的议员大会上表述如上。他说，虽然执行逮捕令拖延时日已久，但能确认韩国仍存在公共权力和正义，真是万幸。朴赞大强调说，尹锡悦数次拒绝执法机构的传唤要求，还拒绝和妨碍执行法院签发的逮捕令，公调处应该拘留调查尹锡悦，查明内乱事态的全貌，严肃追究责任。朴赞大说，这是恢复宪政秩序、实现国家正常化的道路，从尹锡悦被捕后韩国综合股价指数暴涨就能看出这一点。朴赞大还说，如果国民力量党仍有些许的诚意和意愿，就应该立即提出特检法案。如果今天下午提出，即使熬夜也可以进行协商，民主党绝对不会推迟特检法的处理。