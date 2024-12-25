韩国宪政史上首次对现任总统执行逮捕令

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韩国国际广播电台报道：高级公职人员犯罪调查处（以下简称“公调处”）和警方特别调查团于15日上午10时33分第二次执行对尹锡悦总统的逮捕令，以涉嫌内乱罪将其逮捕。这是尹锡悦在“12·3紧急戒严事件”发生43天后被捕，也是韩国宪政史上首次对现任总统执行逮捕令。本月3日首次执行对尹锡悦的逮捕令未果，公调处和警方时隔12天再次执行。15日凌晨4点30分左右，公调处执法人员抵达总统官邸，6个小时后逮捕了尹锡悦。上午4点20分许抵达首尔龙山区汉南洞总统官邸的公调处和警方于上午7点30分左右使用梯子越过总统警卫处设置的阻拦车辆，突破第一道防线，进入总统官邸区内部。20分钟后，绕过了被大巴堵住的第二道阻拦线。8点30分左右，第三道阻拦线的铁门被打开，公调处检察官进入官邸，就执行逮捕令的相关内容与尹锡悦方面进行了协调。公调处说，在通过阻拦线的过程中，并没有与总统警卫处的人员发生冲突。尹锡悦被捕后，公调处立即进行移送工作，尹锡悦乘坐的总统警卫车辆于上午10时53分许抵达政府果川办公大楼。公调处计划在视频录像调查室由检察官和调查官员进行调查。如果尹锡悦同意，可以进行调查过程的视频录制，公调处准备了200页的调查资料。尹锡悦方面表示，这是其本人自愿出席公调处接受调查。但公调处方面表示，执行了对尹锡悦的逮捕令。公调处计划立即着手对尹锡悦进行调查，并在逮捕时限48小时内申请拘留令。公调处计划调查结束后将尹锡悦拘留在首尔拘留所。