美国欧盟就尹锡悦总统被捕表态：将继续与韩国紧密合作

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韩国国际广播电台报道：对于尹锡悦总统被逮捕事宜，美国政府强调了韩美同盟的牢固，并重申与韩国政府合作的方针不变。美国白宫国家安全委员会（NSC）发言人当地时间15日接受韩国媒体的书面采访时表示，美国坚定地支持韩国国民，我们重申两国关于法治的共同承诺。发言人还说，我们承认韩国和韩国市民为遵守宪法而付出的所有努力。发言人表示，美国仍然专注于同代总统、副总理兼企划财政部长官崔相穆以及韩国政府的合作，我们重申美国对韩美同盟持续性力量的确信和对防御韩国的坚定承诺。美国国务院表示，从戒严到尹锡悦总统被捕的一系列过程显示出，韩国民主主义的根基强韧。国务院发言人马修·米勒（Matthew Miller）在当地时间15日举行的媒体见面会上说，我们所看的是，韩国通过展现其强韧民主根基的方式应对着这些考验。欧盟（EU）当地时间15日就尹锡悦总统被捕事宜表示，相信当前的政治状况将依据大韩民国的法律得到解决。欧盟发言人在接受韩国媒体的书面采访时表示，我们得知了尹锡悦总统被逮捕的事实。发言人指出，大韩民国是欧盟的主要战略伙伴，双方根据我们共同的优先排序持续紧密合作。发言人表示，欧盟驻韩代表团团长定期与韩方进行外交沟通，且当天出席了代总统崔相穆和主要七国驻韩大使共同举办的会议。