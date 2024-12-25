韩美实施反火力战演习 韩美日实施联合空中训练

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：地面作战司令部兼联合地面军司令部（以下简称“司令部”）表示，本月14日至16日实施了韩美联合反火力战演习（CCX，Combined Counter-fire eXercise），司令部反火力战执行本部和美国210步兵旅所属的250余名韩美官兵参演。韩美联合反火力战属于指挥所演习，其目的是基于韩美联合防卫态势熟练掌握韩美联合反火力战执行体系，以在最短时间内破坏威胁首都圈的敌方远程火力。此次演习为期三天，根据反映了升级的北韩导弹威胁的演练场景，模拟战时转换和全面战期间可能发生的反火力战局势而实施。另外，国防部此前表示，韩美日三国15日在韩半岛附近公海上空实施了空中训练，美军B-1B战略轰炸机、韩国F-15K战斗机和日本F-2战斗机参加。国防部表示，近期北韩声称发射了高超音速导弹，此次训练旨在提高韩美日遏制和应对升级的北韩核导威胁的能力。国防部强调，韩美日三国将在紧密配合的基础上不断扩大三边训练、加强合作，遏制并共同应对北韩的威胁。这是自去年11月3日以来，韩美日时隔两个多月再次实施投入美国B-1B轰炸机的联合训练。韩美空军本月15日还实施了今年首次联合空对地实弹射击训练。韩国空军第11战斗飞行团两架F-15K战斗机和美国空军第51战斗飞行团两架A-10攻击机参加。两国空军操练了为友军地面战力提供空中火力的近距空中支援（CAS，Close Air Support）作战流程，投放了逾20枚MK-82航空炸弹。