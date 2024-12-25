尹锡悦总统：戒严非犯罪 选举舞弊证据极多

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统15日称，戒严不是犯罪。尹锡悦总统是韩国宪政史上首位被调查机构逮捕的在职总统。尹锡悦总统当天在高级公职人员犯罪调查处执行逮捕令后在脸书账号上发帖称，戒严是旨在克服国家危机的总统权限行使行为。尹锡悦总统指出，在“戒严等于内乱”这一打压性框架的攻击下，我被发起弹劾动议，筹备并实施戒严的国防部长官和军方有关人士也被关押，实属荒唐。对于部分保守派提出的选举舞弊可能性，尹锡悦总统表示，我国选举中存在太多舞弊的证据，使舞弊成为可能的选举管理委员会的混乱系统也暴露了出来。尹锡悦总统称，在选举诉讼的投票箱检票过程中发现了大量假选票，且选举管理委员会的网络系统对黑客和作假行为毫无防备，远远未能达到正常的国家机关网络系统的标准。尹锡悦总统指出，若选举管理委员会不作出任何改正的努力，还拒绝检验、核对投票者公布人数与实际人数是否一致，那么这从整体上就是一个选举舞弊系统，是盗窃国民主权、推翻自由民主主义的行为。尹锡悦总统还指出了逮捕令签发和弹劾审理存在的法律问题。尹锡悦总统就共同民主党最近从弹劾动议事项中删除内乱罪一事称，他们通过内乱之名的打压发起弹劾动议，如果在审理中删除内乱，那么就是欺诈性弹劾、欺诈性动议。尹锡悦总统还就逮捕令签发的过程谴责称，没有调查权的机构挑选没有正常管辖权的法官签发了逮捕令，法官随意解除了法律规定的扣押和搜查限制，签发了违法、无效的令状。尹锡悦总统还公开了弹劾动议通过后在官邸一个月的生活感受。尹锡悦总统表示，弹劾动议通过后，我有了很多独自思考的时间，讽刺的是，直到弹劾动议通过后，我才感觉到自己原来是总统。尹锡悦总统写道，从参选总统那天起我就很清楚，在我国，总统这一职位并非荣耀之路，而是充满了荆棘。他指出，最近许多国民和青年认识到了我国的危机状况，产生了身为主权者的权利和责任意识，看到这一切，我觉得我大力疾呼、向国民告知当前的危机状况是对的选择。贴文附有一张亲笔书写的原文照片，并写道，这是新年伊始尹锡悦总统彻夜用钢笔写下的《致国民书》。原文总长约9000字，应为尹锡悦总统委托幕僚，在其被逮捕后发布。