公调处：将在逮捕适当性审查结束后决定是否申请拘捕令

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：高级公职人员犯罪调查处（以下简称“公调处”）计划在尹锡悦总统提起的逮捕适当性审查得出结论后，再决定是否申请拘捕令。公调处有关人士16日和媒体见面时表示，根据流程，将在逮捕适当性结果审查得出结论后，再决定是否申请对尹锡悦总统的拘捕令。逮捕适当性审查的审问工作将于16日下午5时在首尔中央地方法院进行。逮捕适当性审查是法院审查调查机构的逮捕工作是否合法的制度，若法院判定逮捕不合法或不正当，则须释放。审查期间，逮捕期限予以延长。从法院要求公调处提交调查记录到审查结束后归还记录的时间不计入逮捕期限（48小时）。假设法院16日获得记录且当天归还，则逮捕期限延长24小时，公调处只需在18日上午10时33分前申请拘捕令即可。公调处预计将向首尔西部地方法院申请拘捕令。公调处有关人士表示，这与首尔中央地方法院的逮捕适当性审查是两回事。这名人士还就尹锡悦总统以健康状况为由拒绝接受16日下午的调查表示，无法透露具体是哪方面的健康问题。有记者提问公调处是否计划在逮捕适当性审查结束后继续调查。对此，这名有关人士回答称，调查组将会做出判断，目前无法保证能调查。这名人士还就15日超过10个小时的调查表示，200页的问题中已完成了大部分，没有追加问题的计划。