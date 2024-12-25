韩国朝野对尹锡悦总统被捕意见不一

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韩国国际广播电台报道：韩国历史上首次在职总统被逮捕事件震荡政治界。国民力量党于16日、即尹锡悦总统被逮捕的第二天对高级公职人员犯罪调查处（以下简称“公调处”）和共同民主党（以下简称“民主党”）提出谴责。国民力量党称，从申请令状到执行令状，不具备内乱罪调查权的公调处从头到尾不断做出非法行为，甚至出现了疑似伪造官邸出入许可文件的情况，这是一场欺瞒国民的闹剧，是干预法治的行为。该党紧急对策委员会委员长权宁世质问，如果完全无视程序，这样的调查结果有哪个国民会接受？他表示，公调处实际上发动了一场司法政变。权宁世指出，当前事态的幕后主使是趁国政混乱之际威胁公调处和警察的民主党，既然针对总统的司法程序提速，民主党党首李在明涉嫌违反《公职选举法》一案的审理也应迅速进行。李在明违反《公职选举法》案件的二审法院首尔高等法院将于23日举行首场庭审。法院计划到今年3月中旬为止专注于审理该案件。民主党对尹锡悦总统被捕一事表示，这是宪政秩序恢复的信号，是国家恢复正常的道路。民主党提到了尹锡悦总统的亲笔信，并敦促公调处立刻进行拘留调查，彻底查明内乱全过程。民主党还喊话正在研究发起特检法的国民力量党展开磋商，尽快成立内乱特检。民主党指出，尹锡悦已被逮捕，当前国会应稳定内乱引发的国家动荡局面，专注于恢复民生的经济。民主党还敦促执政党积极参与旨在提振民生和经济的补充预算案编制工作。