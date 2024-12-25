韩国公民团体继续举行支持和反对弹劾尹锡悦总统集会

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韩国国际广播电台报道：16日，韩国公民团体继续举行支持、反对弹劾尹锡悦总统的集会。领导进步阵营集会的“尹锡悦即刻下台和社会大改革紧急行动”当天上午10时在位于首尔中区的民主总工会教育场召开记者见面会并表示，每周六将继续在光化门东十字阁附近举行市民联合大行进，直至尹锡悦总统被罢免。该团体还计划向宪法法院转达主权者的意见，并敦促国会制定《内乱特检法》。一家保守团体此前申报16日上午在首尔西部地方法院举行谴责集会，不过集会并未举行。自由统一党、“妈妈部队”等保守团体下午1时起在位于钟路区的宪法法院附近举行反对弹劾集会。同一时间，牧师全光焄领导的“扶正大韩民国国民运动本部”在尹锡悦总统被关押的京畿道义王市首尔拘留所前举行支持总统集会。敦促拘留和弹劾尹锡悦总统的集会也将先后举行。由于公调处有可能向首尔西部地方法院申请对尹锡悦总统的拘捕令，“超越下台、没有歧视的世界全国大学人权团体连带”决定在法院前举行要求签发拘捕令的彻夜集会。“烛火行动”将于下午7时在钟路区松岘公园前继续举行敦促弹劾的集会。“龙山烛火行动”申报当天12时在龙山区三角地站前举行集会，“首尔之声”申报当天下午6时在永登浦区国民力量党大楼前举行谴责国民力量党的集会。