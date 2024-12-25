前防长金龙显首场审前听证会举行 为紧急戒严事件首场庭审

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韩国国际广播电台报道：对涉嫌内乱的国防部前长官金龙显的庭审16日正式启动，这是与“12·3紧急戒严”事件有关的首场庭审。首尔中央地方法院当天上午举行金龙显的首场审前听证会。审前听证会是正式庭审启动前的流程，旨在梳理争议点和证据，被告人没有出席义务。金龙显因涉嫌参与内乱重要任务、滥用职权、妨碍权利行使，于12月27日被拘留起诉。金龙显涉嫌向尹锡悦总统提议紧急戒严、指示向国会和中央选举管理委员会投入军队，指示国军反间谍司令部司令吕寅兄逮捕国会议长禹元植、国民力量党前党首韩东勋、共同民主党党首李在明等十余名主要政治界人士，并为核实选举舞弊疑云而向选举管理委员会投入戒严部队。金龙显方面强调戒严的正当性，否认内乱嫌疑。金龙显律师12月26日召开媒体见面会时表示，宣布戒严是为了警告利用国会的政治败坏行为，查明并消除国民对大韩民国选举的怀疑，肃清从北主体思想派和反国家势力。金龙显方面还称，总统宣布紧急戒严是合法的统治行为。继金龙显之后，对涉紧急戒严事态的军方和警方主要人士的审理工作也将先后启动。因涉嫌编制包括李在明在内的主要人士逮捕名单而被拘留起诉的警察厅厅长赵志浩、因涉嫌谋划戒严而被起诉的前国军情报司令部司令卢相源（音译）的审前听证会将于2月6日举行。