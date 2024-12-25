韩国党政公布农历新年假期应急医疗体系对策

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韩国国际广播电台报道：韩国将农历新年假期定为“紧急急诊应对周”。韩国执政党和政府16日在国会召开“农历新年假期应急医疗体系和呼吸道感染病扩散情况评估”协议会，就包含上述内容的农历新年假期医疗对策达成协议。指定临时公休日后，农历新年假期延长至六天，为此，本月22日起的两周被定为“农历新年假期紧急急诊应对周”。韩国党政表示，首先将争取尽可能多的医院和药店在假期间开放，并为全国急诊室指定一对一负责官员，予以管理。为提高假期间急诊室的诊疗能力，党政决定进一步上调医疗收费。应急诊疗专业医师诊疗费、应急医疗行为收费分别按照加价250%和150%的标准予以补助。区域、地区中心的夜间和休息日支援诊疗按照加价100%的标准予以补助。另外，近期呼吸道疾病患者骤增，农历新年假期间急诊室有可能出现患者集中的现象，党政决定动员115家发热诊所和197家呼吸道疾病合作医院。为确保儿科诊疗的顺利通畅，政府还决定鼓励103家月光儿童医院和114家儿童医院在夜间和休息日开放。政府还将建立热线，支援高危产妇、新生儿的迅速转院和移送。保健福祉部长官曹圭鸿16日在中央灾难安全对策本部会议上呼吁各机关予以协助，确保农历新年期间应急医疗体系顺利运转。