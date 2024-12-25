韩前防长涉嫌内乱案首场审前听证会举行

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韩国国际广播电台报道：在国防部前长官金龙显涉嫌内乱案的首场庭审中，原被告双方就紧急戒严是否属于司法审查对象展开了唇枪舌战。首尔中央地方法院当天上午10时举行金龙显案的首场审前听证会。金龙显因涉嫌参与内乱重要任务、滥用职权妨碍权利行使被拘留起诉。这是“12·3紧急戒严”事件发生44天以来针对涉事嫌疑人的首场庭审。审前听证会是在正式审理前对争议点和证据进行梳理的程序，被告人没有出席的义务。金龙显当天身穿深灰色西装、佩戴眼镜和口罩出庭，其家人也到场旁听，不过金龙显并未亲自发言。金龙显方面称，颁布紧急戒严是总统的专属权限，不属于司法审查对象，要求驳回检方公诉。金龙显方面还表示，根据《宪法》和《戒严法》，国防部长官是戒严开始后的最高责任人，戒严是国防部长官的正当工作，不属于犯罪行为。即检察官无权判断紧急戒严的对错，司法部也不具有审查权。检方反驳称，若紧急戒严属于犯罪，则可成为司法审查对象；检查的调查权限在拘留审查的过程中也已得到了认可。双方在是否将该案和警察厅厅长赵志浩等其他内乱嫌疑人案件合并审理的问题上也意见相悖。法院提议集中审理，金龙显方面反对称，这是对被告人防御权的侵犯。法院将于下月6日举行第二场审前听证会，决定是否将案件合并审理。