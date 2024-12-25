韩代总统崔相穆：“12·29客机事故遇难者支援团”正式启动

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将就济州航空空难事故正式启动“12·29客机事故遇难者支援团”（以下简称“支援团”）的运作。韩国代总统崔相穆17日在政府首尔办公大楼举行的“第19次中央灾难安全对策本部会议”上表示，从下周开始将正式启动负责支援遗属跨政府部门的“12·29客机事故遇难者支援团”。支援团不仅对遇难者家属提供心理咨询支援，还将对小工商户和经营中小企业者提供延期偿还贷款等支援。崔相穆指示相关部门，应彻底执行中央灾难安全对策本部决定的事项和遇难者家属要求的事项，首先关注遇难者家属的需求。崔相穆相说，还将提请国会正式讨论对遇难者家属的支援对策。政府将与国会紧密沟通，尽快制定符合国际标准的事故调查和推进防止再发的有关对策法案。崔相穆在强调将客观公正地对济州航空空难事故进行调查时表示，韩方调查人员正在与美国国家运输安全委员会、制作公司等联合进行事故原因的调查，将向遇难者家属和国民透明公开所有的调查过程和调查结果。崔相穆还表示，从本周开始将对全国所有机场和航空公司进行民官联合综合安全检查，包括全国所有机场跑道、航行设施等全部设施和国内航空公司安全体系，并将基于检查结果制定设施和制度改善等航空安全整体创新方案。